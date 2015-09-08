Стракан: «Шотландия может гордиться собой»

Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан прокомментировал поражение в матче против Германии.

«В моей карьере бывали случаи, когда после матча ты сердишься, испытываешь грусть или разочарование, но сегодня я сердцем вместе с игроками. Они могут гордиться своей игрой. Они показали фантастический футбол в матче с командой топ-уровня. Так что у них есть все основания собой гордиться. Лично я очень ими горжусь. Они были разочарованы после матча, но я считаю, что сегодня они большие молодцы. Еще чуть-чуть, и нашу игру можно было бы назвать идеальной», – считает Стракан.