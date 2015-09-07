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    ФНЛ. «Зенит-2» обыграл «Луч-Энергию» и другие результаты

    Завершились три встречи десятого тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» обыграла «Луч-Энергию» из Владивостока благодаря голам Маркова, Попова и Долгова.

    В других матчах «Тюмень» в гостях обыграла тульский «Арсенал», а «Факел» благодаря голу Заболотного с пенальти на последних минутах обыграл «Сокол».

    Первенство ФНЛ. 10-й тур.

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 14; 1:1 – Гаджибеков, 55; 2:1 – Попов, 64; 3:1 – Долгов, 83.

    Факел (Воронеж) – Сокол (Саратов) 1:0 (0:0)

    Голы: Заболотный (с пенальти), 90.

    Арсенал (Тула) – Тюмень (Тюмень) 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нежелев, 41; 0:2 – Кленкин (с пенальти), 76; 1:2 – Маслов, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 20:59
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