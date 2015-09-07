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    • Симонян считает, что австрийцы не будут сдавать игру шведам

    Симонян считает, что австрийцы не будут сдавать игру шведам

    Вице-президент РФС Никита Симонян считает, что в матче Швеция – Австрия не может быть речи о сговоре между командами.

    «Не знаю, насколько австрийцы смогут нам помочь в игре со шведами, но сдачи и сговора быть не может абсолютно. Правда, игра будет в Швеции, и это дает преимущество хозяевам. А вообще помочь нам сможем только мы сами. Нам нужно обыгрывать Лихтенштейн, Молдавию и Черногорию. И все эти команды очень непростые», – заявил Симонян.

    Напомним, от результата матча Швеция – Австрия напрямую зависит судьба сборной России в отборе Евро-2016. Если шведы потеряют очки в этой игре, то команда Леонида Слуцкого имеет шанс выйти на второе место в группе уже после 8-го тура.

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2015 14:41
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    Комментарии (3)
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    Raulya
    1441626288
    Будем надеятся на честность...
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    talgatnurzhanov2006
    1441627189
    шведы натянут австрийцев по полной, так что здесь кажется ловить нам нечего, быть может потом....
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    ologreds
    1694997226
    numo441599
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