Симонян считает, что австрийцы не будут сдавать игру шведам

Вице-президент РФС Никита Симонян считает, что в матче Швеция – Австрия не может быть речи о сговоре между командами.

«Не знаю, насколько австрийцы смогут нам помочь в игре со шведами, но сдачи и сговора быть не может абсолютно. Правда, игра будет в Швеции, и это дает преимущество хозяевам. А вообще помочь нам сможем только мы сами. Нам нужно обыгрывать Лихтенштейн, Молдавию и Черногорию. И все эти команды очень непростые», – заявил Симонян.

Напомним, от результата матча Швеция – Австрия напрямую зависит судьба сборной России в отборе Евро-2016. Если шведы потеряют очки в этой игре, то команда Леонида Слуцкого имеет шанс выйти на второе место в группе уже после 8-го тура.