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    Ковач: «Норвегия была лучше с первой и до последней минуты»

    Главный тренер сборной Хорватии Нико Ковач признал закономерным поражение своей команды в отборочном матче к Евро-2016 от Норвегии (0:2).

    «Норвегия играла лучше с первой и до последней минуты. Мы неплохо действовали в первые 10 минут второго тайма и создали несколько моментов, но если не забивать – победы не добудешь.

    Мы знали, что Норвегия – сильная команда, которая хорошо играет на стандартах. Они забили первый гол после штрафного. Они играли всем сердцем, а сердце у них – храброе. Они очень хорошо проявили себя как команда.

    Да, мы сыграли плохо, но это жизнь. Мы не должны опускать руки. Посмотрим, что будет в двух следующих матчах. Встреча Норвегии и Италии будет очень важной и для нас.

    Но только если мы выиграем два следующих матча», – отметил Ковач.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 07:16
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    Комментарии (2)
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    Звезда запаса
    1441607674
    Норвегия - молодцы. Так держать.
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    ologreds
    1694997228
    numo441553
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