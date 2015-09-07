Врач сборной России: «Микроповреждения у игроков присутствуют, но все находится под контролем»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что небольшой перерыв между матчами отборочного турнира чемпионата Европы со Швецией и Лихтенштейном – непростая, но стандартная ситуация.Специалист также подчеркнул, что после восстановительных мероприятий все игроки чувствуют себя нормально.

«Ситуация непростая, но она при этом остается стандартной. Набор мероприятий определен, он больше зависит от количества футболистов с какими-то микроповреждениями, которые после такой сложной игры, разумеется, присутствуют. Все находится под контролем, никаких экстраординарных мер не требуется. Утром после игры был контроль функционального состояния, потом – восстановительные мероприятия: баня, массаж, сауна, применение спортивного питания. Во время перелета – использование компрессионного трикотажа. Вечером в отеле также проведены восстановительные мероприятия, будет сознательно длинный сон, чтобы уже завтра на предыгровой тренировке ребята чувствовали себя более-менее нормально. Но пик их готовности планируется на день матча.

Авиаперелет? Конечно, он забирает силы. Это и какие-то организационные моменты, это и стресс, это и малоподвижное состояние. Сам перелет был относительно недлинным, но приплюсуйте сюда еще дорогу до отеля, и в сумме получится шесть часов. Так что восстановление в такой ситуации очень важно.

Часовая разница во времени – это абсолютно некритично. Существенной является разница от трех часов и выше», – подчеркнул Безуглов.