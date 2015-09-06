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    Чанов: «Акинфеев – главный герой матча со шведами»

    Тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов отметил игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче против Швеции.

    «Вратари такого уровня, как Акинфеев, все матчи в сезоне проводят на одном, довольно высоком уровне, а в нужные моменты могут выдать «суперигру». И встреча со шведами стала именно такой, которую Игорь провел на высоте. Знаете, если постараться, то можно придраться и к фонарному столбу. Но если судить здраво, то найти какие-то недочеты в игре Акинфеева невозможно. Там, где нужно было выходить, он выходил, там, где реагировать на удар – реагировал. А его сэйв на последней минуте – это шедевр вратарского искусства. При всем уважении к полевым футболистам, вчера лучшим на поле был Акинфеев, он – главный герой матча», – заявил Чанов.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 15:13
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