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    Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Уфе», Амир Натхо дебютировал за армейцев

    Мсоквоский ЦСКА и "Уфа" провели товарищеский матч во время перерыва на поединки сборных. Уфимцы выиграли встречу со счетом 1:0, единственный гол в матче провел полузащитник Семен Фомин.

    Отметим, в этой игре в составе армейцев дебютировал Амир Натхо, которого ЦСКА подписал в последние дни летнего трансферного окна.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) - Уфа - 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 — Фомин, 48.

    ЦСКА: Чепчугов (Помазун, 46), Васин, Масютин, Николаеш, Щенников (Кривулькин, 61), Гордюшенко, Дергачев, Кучаев (Зуев, 67), Натхо А., Макаров, Панченко.

    Уфа: Нарубин, Верховцов, Кацалапов, Никитин, Сухов, Семакин, Фомин, Фримпонг, Диего, Кротов, Поури.

    Предупреждения: Натхо А., 14; Кривулькин, 78; Макаров, 84.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 14:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 7 сентября 2015, 19:18

      позоруха

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 6 сентября 2015, 17:44

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 6 сентября 2015, 17:44

      Может ПомазАн, или это другой!

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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > 95-shishani-95 6 сентября 2015, 18:06

      Это другой игрок, он из молодежки ЦСКА, вратарь...

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