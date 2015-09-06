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    Нагорных: «Доказали, что можем играть в футбол»

    Заместитель министра спорта России Юрий Нагорных после победы сборной России над Швецией (1:0) в отборочном матче к Евро-2016 высказался о перспективах национальной команды.

    «Я думаю, что у сборной России в принципе большие перспективы. Сейчас все решения принимаются в сторону того, чтобы ребята имели большую игровую практику. И будет проводиться зрячая работа по кандидатам в сборную, поэтому я думаю, что у нас должны быть большие перспективы. А то, что мы можем играть в футбол, мы доказали в матче со шведами», – сказал Нагорных.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 11:48
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