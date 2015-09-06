Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мостовой: «Гол в ворота шведов сделал Смольников»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил игру защитника Игоря Смольникова в отборочном матче к Евро-2016 между командами России и Швеции (1:0).
    «Мне понравился Смольников. Он сделал гол в ворота сборной Швеции. Да, Широков сделал красивый пас пяткой, но там немного везения. Смольников начал комбинацию, он же отдал голевой пас. Также отмечу Денисова, он был не так ярок, но сделал всю черновую работу, был мотором команды в центре поля. Дзюбу надо отметить, он забил гол, плюс в первом тайме на эмоциональном подъеме напрягал оборону соперника. Остальные сыграли на своем уровне», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2015 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska-62
    1441524839
    Гол сделали Смольников и Широков. Ещё в первом тайме хорошо выглядел Шатов, потом сдулся... Героем же матча стал ИГОРЬ АКИНФЕЕВ. Если бы не он, была бы ничья... В лучшем случае...
    Ответить
    starche
    1441526532
    Пожалуй. Он эту атаку начинал, он и пас голевой отдал.
    Ответить
    ologreds
    1694997234
    numo441470
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+