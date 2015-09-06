Мостовой: «Гол в ворота шведов сделал Смольников»

Александр Мостовой выделил игру защитника Игоря Смольникова в отборочном Бывший полузащитник сборной Россиивыделил игру защитникав отборочном матче к Евро-2016 между командами России Швеции (1:0).

«Мне понравился Смольников. Он сделал гол в ворота сборной Швеции. Да, Широков сделал красивый пас пяткой, но там немного везения. Смольников начал комбинацию, он же отдал голевой пас. Также отмечу Денисова, он был не так ярок, но сделал всю черновую работу, был мотором команды в центре поля. Дзюбу надо отметить, он забил гол, плюс в первом тайме на эмоциональном подъеме напрягал оборону соперника. Остальные сыграли на своем уровне», – сказал Мостовой.