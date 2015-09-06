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    Йоветич: «Заранее мы не сдадимся»

    Нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич поделился впечатлениями от победы команды над Лихтенштейном (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2016. Форвард считает, что черногорцы еще могут побороться за попадание в финальную стадию турнира.

    «Главное, что нам удалось победить. Мы испытывали небольшие трудности, пока не забили гол. После этого играть стало намного легче. Теперь подумаем о матче с Молдавией и о том, как ее победить. Будет трудно, но мы постараемся показать свой максимум. У нас невысокие шансы на попадание в финальную стадию, но ничего еще не потеряно. Заранее мы не сдадимся», – сказал Йоветич.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 09:07
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