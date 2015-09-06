Мостовой: «Обыграли шведов на эмоциональном подъеме»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что эмоциональный подъем, связанный со сменой главного тренера, помог футболистам национальной команды обыграть команду Швеции (1:0) в отборочном матче к Евро-2016.

«Когда происходит смена тренера, команда всегда испытывает эмоциональный подъем. Было заметно, что настрой хороший, особенно по первому тайму. Все игроки бегали, работали, была самоотдача. В первом тайме мы лучше контролировали мяч, создали 2-3 опасных момента. Шведы, как и предполагалось, действовали от обороны. В целом для нас главное был результат, а не игра, и мы его добились», – сказал Мостовой.