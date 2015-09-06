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    Мостовой: «Обыграли шведов на эмоциональном подъеме»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что эмоциональный подъем, связанный со сменой главного тренера, помог футболистам национальной команды обыграть команду Швеции (1:0) в отборочном матче к Евро-2016.

    «Когда происходит смена тренера, команда всегда испытывает эмоциональный подъем. Было заметно, что настрой хороший, особенно по первому тайму. Все игроки бегали, работали, была самоотдача. В первом тайме мы лучше контролировали мяч, создали 2-3 опасных момента. Шведы, как и предполагалось, действовали от обороны. В целом для нас главное был результат, а не игра, и мы его добились», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    06.09.2015 06:39
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    Комментарии (3)
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    komandos99
    1441513936
    Какой нах подьём,отскочили на дуру так и скажи,бревно в пустые ворота еле-еле попал,была бы штанга и 0-0 тогда тоже про подьём говорил бы
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    Bayern Andr
    1441532141
    всё норм!!! как всегда найдутся недовольные гавнюки!!!!!
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    ologreds
    1694997234
    numo441456
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