Гранквист: «Удача была не на нашей стороне»

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист высказал мнение о причинах поражения своей команды в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

«Очень тяжелая игра, – подчеркнул Гранквист. – Мы знали, что российской команде необходимо побеждать, чтобы приблизиться к нам в таблице. В первом тайме мы не смогли показать хороший футбол. Россия много владела мячом и создавала моменты. Но после перерыва мы прибавили, начали давить, выигрывать борьбу и имели очень много хороших шансов. Голкипер соперников сотворил несколько потрясающих спасений. Удача не была на нашей стороне, и мы не смогли набрать хотя бы одно очко».

Напомним, в итоге шведы уступили со счетом 0:1.