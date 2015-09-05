Вернблум: «Не придавал значения тому, что играю против партнеров по ЦСКА»

Полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум после поражения в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России (0:1) признал, что теперь ему будет непросто возвращаться в расположение ЦСКА.

– Для вас, наверное, было странно играть против футболистов ЦСКА?

– Нет. Я не придавал этому значения. Все было, как обычно, – сказал Понтус.

– Но вы отлично знаете их сильные и слабые места, а они отлично знают вас.

– Мы хотели победить, они тоже. К сожалению, победа была на стороне России. После матча я поздравил своих партнеров и друзей, но теперь мне будет непросто возвращаться в клуб.

– Почему, на ваш взгляд, Швеция потерпела поражение?

– Мы очень плохо провели первый тайм. Во втором начали играть, но не смогли забить. Акинфеев сделал несколько впечатляющих сэйвов. Он был лучшим в составе российской команды.