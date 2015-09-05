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    • Мутко: «Создали моментов больше, чем за весь отборочный цикл»

    Мутко: «Создали моментов больше, чем за весь отборочный цикл»

    Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко остался доволен действиями сборной России в прошедшем матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Швеции.

    «Россия вернулась в игру, и это здорово, – сказал Мутко. – Во-первых, доволен тем, как играла команда. Большая самоотдача. Мы моментов, наверное, создали больше, чем за весь цикл. Особенно хотел бы отметить игру Игоря Акинфеева. Видна работа Сергея Овчинникова. Видимо, вчера поработали хорошо. Я смеюсь. В целом главное, есть победа, игра, желание».

    Напомним, в итоге встреча завершилась победой подопечных Леонида Слуцкого с минимальным счетом.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2015 21:35
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    Комментарии (2)
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    kolc40
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