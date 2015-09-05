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    • Хомуха: «Ибрагимовича можно остановить за счет командных взаимодействий»

    Хомуха: «Ибрагимовича можно остановить за счет командных взаимодействий»

    Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча между основной сборной России и сборной Швеции.

    «Сборная находится в сложном положении, нам нужна только победа, чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за второе место в группе. Так как необходимы три очка в матче, плюс поддержка полных трибун, акцент, несомненно, будет сделан на атаку. Но в обороне тоже нужно сыграть внимательно, чтобы не допустить острых ответных атак. Того же Ибрагимовича можно остановить только за счет командных взаимодействий, за счет взаимной подстраховки», — заявил Хомуха.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2015 17:58
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