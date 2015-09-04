Гранквист: «Мне приятно снова оказаться в Москве»

Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал травму коллеги по амплуа Эрика Йоханссона и свои ожидания от матча против сборной России в рамках отборочного турнира к Евро-2016.

«Понятно, что все замены связаны с дополнительным напряжением, но мы привыкли к подобным ситуациям. В наших клубах такое тоже происходит часто. Я думаю, что все будет хорошо.

Мне приятно снова оказаться в Москве. Знаю, что российская команда сейчас находится в непростой ситуации, у нее поменялся главный тренер. Наверняка она будет использовать наступательную тактику игры. Но мы с позитивом готовимся к завтрашнему поединку и надеемся, что сможем добиться здесь положительного результата. Понимаем, что мы опережаем россиян на четыре очка, но расслабляться рано», – сказал швед.