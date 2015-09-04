Один из основных центральных защитников сборной Швеции может пропустить матч с Россией

Защитник сборной Швеции Эрик Йоханссон, возможно, не выйдет на поле в субботнем матче отборочного турнира к Евро-2016 против команды России.

Именно Йоханссон должен был стать напарником Андреаса Гранквиста по центру обороны шведов. Однако сообщается, что по причине проблем с коленом его участие в игре находится под угрозой. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу.

На последней перед вылетом на матч тренировке сборной Швеции в паре с Гранквистом наигрывался Микаэль Атонссон из «Копенгагена».