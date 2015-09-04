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    • Один из основных центральных защитников сборной Швеции может пропустить матч с Россией

    Один из основных центральных защитников сборной Швеции может пропустить матч с Россией

    Защитник сборной Швеции Эрик Йоханссон, возможно, не выйдет на поле в субботнем матче отборочного турнира к Евро-2016 против команды России.

    Именно Йоханссон должен был стать напарником Андреаса Гранквиста по центру обороны шведов. Однако сообщается, что по причине проблем с коленом его участие в игре находится под угрозой. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу.

    На последней перед вылетом на матч тренировке сборной Швеции в паре с Гранквистом наигрывался Микаэль Атонссон из «Копенгагена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 01:39
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    Комментарии (2)
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    kkomov
    1441351177
    не беда для шведов - у наших нет нападающих
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    ologreds
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