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    • Евро-2016. Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину и другие результаты

    Евро-2016. Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину и другие результаты

    Состоялись матчи седьмого тура в группе B отборочного турнира на Евро-2016.

    Сборная Бельгии одержала уверенную победу на боснийцами в родных стенах, хотя начался матч не лучшим для хозяев образом: на 15-ой минуте забил Эдин Джеко. Но бельгийцы довольно быстро отыгрались усилиями Феллаини, а к перерыву и вовсе вышли вперед – отличился Де Брюйне. Во втором тайме Эден Азар реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.

    В других матчах этой группы Уэльс на выезде обыграл Кипр благодаря голу Бэйла, а сборная Израиля дома расправилась с Андоррой.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа B. 7-й тур

    Бельгия – Босния и Герцеговина 3:1 (2:1)

    Голы: 3:1 – Джеко; 1:1 – Феллаини, 23; 2:1 – Де Брюйне, 44; 3:1 – Азар (с пенальти), 78.

    Кипр – Уэльс 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бэйл, 82.

    Израиль – Андорра 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Захави, 3; 2:0 – Битон, 22; 3:0 – Хемед (с пенальти), 26; 4:0 – Даббур, 38.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 23:58
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    Комментарии (3)
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    95-shishani-95
    1441315223
    Пусть сб Израиля разобьется где-то!
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    95-shishani-95
    1441315255
    Бэйл молоток, тащит сборную!
    Ответить
    ologreds
    1694997249
    numo441248
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