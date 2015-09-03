Евро-2016. Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину и другие результаты

Состоялись матчи седьмого тура в группе B отборочного турнира на Евро-2016.

Сборная Бельгии одержала уверенную победу на боснийцами в родных стенах, хотя начался матч не лучшим для хозяев образом: на 15-ой минуте забил Эдин Джеко. Но бельгийцы довольно быстро отыгрались усилиями Феллаини, а к перерыву и вовсе вышли вперед – отличился Де Брюйне. Во втором тайме Эден Азар реализовал пенальти, установив окончательный счет – 3:1.

В других матчах этой группы Уэльс на выезде обыграл Кипр благодаря голу Бэйла, а сборная Израиля дома расправилась с Андоррой.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа B. 7-й тур

Бельгия – Босния и Герцеговина 3:1 (2:1)

Голы: 3:1 – Джеко; 1:1 – Феллаини, 23; 2:1 – Де Брюйне, 44; 3:1 – Азар (с пенальти), 78.

Кипр – Уэльс 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бэйл, 82.

Израиль – Андорра 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Захави, 3; 2:0 – Битон, 22; 3:0 – Хемед (с пенальти), 26; 4:0 – Даббур, 38.