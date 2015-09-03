Евро-2016. Голландия уступает дома Исландии и другие результаты

Закончились матчи в группе A отборочного турнира к Евро-2016.

Неожиданный результат принесла встреча в Амстердаме, где сборная Голландии принимала Исландию. Это был первый матч Данни Блинда на посту главного тренера оранжевых, и он вышел комом. Уже в первом тайме голландцы остались меньшинстве из-за удаления Бруно Мартинса-Инди. На старте второго тайма в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Сигурдссон. Несмотря на все усилия отыграться сборной Голландии таки не удалось – 0:1.

В других матчах этой группы чехи одолели Казахстан, а Турция сыграла вничью с Латвией.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 7-й тур

Голландия – Исландия 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Сигурдссон (с пенальти), 51.

Чехия – Казахстан 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Логвиненко, 21; 1:1 -Шкода, 74; 2:1 – Шкода, 86.

Турция – Латвия 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Инан, 77; 1:1 – Сабала, 90.