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    • Евро-2016. Голландия уступает дома Исландии и другие результаты

    Евро-2016. Голландия уступает дома Исландии и другие результаты

    Закончились матчи в группе A отборочного турнира к Евро-2016.

    Неожиданный результат принесла встреча в Амстердаме, где сборная Голландии принимала Исландию. Это был первый матч Данни Блинда на посту главного тренера оранжевых, и он вышел комом. Уже в первом тайме голландцы остались меньшинстве из-за удаления Бруно Мартинса-Инди. На старте второго тайма в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Сигурдссон. Несмотря на все усилия отыграться сборной Голландии таки не удалось – 0:1.

    В других матчах этой группы чехи одолели Казахстан, а Турция сыграла вничью с Латвией.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 7-й тур

    Голландия – Исландия 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сигурдссон (с пенальти), 51.

    Чехия – Казахстан 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Логвиненко, 21; 1:1 -Шкода, 74; 2:1 – Шкода, 86.

    Турция – Латвия 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Инан, 77; 1:1 – Сабала, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 23:40
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    Комментарии (2)
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    95-shishani-95
    1441313052
    Позор сб Голландии и сб Турции!
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    ologreds
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