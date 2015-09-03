Российские болельщики готовят перфоманс для Слуцкого и сборной

Болельщики сборной России готовят перфоманс на матч Россия – Швеция. Об этом рассказал Коммерческий директор РФС Петр Голунов.

«Знаю, какой перформанс планируют наши болельщики на матч со Швецией. Мы согласовывали это через УЕФА. Рассказать не могу. Просто ребята, которые этим занимаются, соблюдают, так скажем, эксклюзивность. Это должно быть сюрпризом для всех зрителей. В перформансе будет особенный призыв. Помимо изображения, там есть еще слоган, который касается и Леонида Викторовича Слуцкого, и игроков команды, и самих болельщиков», – говорит Голунов.