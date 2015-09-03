Виллаш-Боаш дисквалифицирован на шесть матчей

КДК РФС в четверг принял решение дисквалифицировать главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева.

Виллаш-Боаш пропустит матчи "Зенита" против ЦСКА, "Спартака", "Кубани", "Амкара", "Ростова" и "Анжи". Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Отметим, португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.