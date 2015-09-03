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    Виллаш-Боаш дисквалифицирован на шесть матчей

    КДК РФС в четверг принял решение дисквалифицировать главного тренера "Зенита" Андре Виллаш-Боаша на шесть матчей за его поведение во время матча 7-го тура Премьер-лиги против "Крыльев Советов". Португалец толкнул резервного арбитра встречи Ивана Сараева.

    Виллаш-Боаш пропустит матчи "Зенита" против ЦСКА, "Спартака", "Кубани", "Амкара", "Ростова" и "Анжи". Кроме того, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

    Отметим, португальский специалист лично присутствовал на заседании КДК и принес свои извинения судьям. Виллаш-Боаш объяснил свое поведение временной потерей концентрации.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.09.2015 17:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 3 сентября 2015, 19:34

      кони, поддержите: РАЗ, ДВА, ТРИ ЗЕНИТУШКА С...СИ))))))

      1
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      Рейтинг: +14

      перонах 3 сентября 2015, 19:02

      Адекватно!

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 сентября 2015, 18:38

      ох и потрепят зинаиду....

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 3 сентября 2015, 18:28

      Кто такой Боаш? Надо себя приличней вести в чужой стране.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Nekit92 3 сентября 2015, 20:34

      Акинфееев вратарь сборной, и самого титулованного клуба страны

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Nekit92 3 сентября 2015, 20:48

      Приче тут вообще Акинфеев, разговор о Боаше

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Nekit92 3 сентября 2015, 21:46

      Я более за сборную и свой клуб, а не против других клубов, и не несу чушь неподтвержденную фактами, никогда никого не оскарбляю, так как это проявление слабости. Считаю что, те кто строчит коментарии против других клубов и игроков других клубов, просто несостоявшийся в жизне лузер, таким образом показывая свои комплексы.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Nekit92 3 сентября 2015, 21:56

      Что за бреед, покажи где я писал оскарбления, или ты ники перепутал

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Nekit92 3 сентября 2015, 22:49

      Акинфеев косячит, но лучше его пока нет у нас, Лодыгин и Ребров еще больше касячат...

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 3 сентября 2015, 18:21

      Ахахаха!!!Зенька гори!!!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 сентября 2015, 17:56

      похоже, Боаш всех достал и его хотят уйти... иначе, зенит -миллер-мутко-рфс дали бы для приличия один матч и забыли бы...

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      Рейтинг: +57

      NEOn13 3 сентября 2015, 17:56

      можно уже и увольнять тогда)))

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 3 сентября 2015, 17:47

      Так он еще и больной?

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 17:43

      В Англии что-то у него таких помутнений не было

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 17:41

      Лишили бедолагу годового оклада,теперь у церкви с протянутой рукой стоять будет

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