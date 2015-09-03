ВГТРК пока не приняла решения о показе матча Лихтенштейн – Россия, который состоится 8 сентября в рамках отбора Евро-2016.

«Мы сейчас находимся в процессе переговоров. У нас существует несколько вариантов показа – на «России 2» или «России 1». Идет непростой переговорный процесс. Ясность может не наступить вплоть до понедельника, который будет предшествовать матчу.

Нужно будет совершить кое-какие переуступки. Фактически мы сейчас уже не владеем каналом «Россия 2». Но коллеги не смогли выйти вовремя, из-за этого нам приходится их еще два месяца поддерживать. Раньше было все гораздо проще – мы показывали футбол и на «России 1», и на «России 2». Сейчас же все непросто», – сообщил продюсер ВГТРК Игорь Шестаков.

Напомним, ранее возникли проблемы с трансляцией матча Россия – Швеция, но игру все же покажет Первый канал.