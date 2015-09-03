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    «Наполи» планирует выгнать Суньигу

    "Наполи" не включил колумбийского полузащитника Камило Суньигу в заявку ни на Лигу Европы, ни на Серию А. Руководство итальянского клуба четко дало игроку понять, что на него не рассчитывают и планирует предоставить ему статус свободного агента.

    Расторжение контракта может быть выгодно обеим сторонам. Колумбиец будет иметь возможность перейти в другой клуб за игровой практикой, а клубу не придется платить не маленькую зарплату игроку.

    В прошлом сезоне колумбиец всего 10 раз появлялся на поле в составе "Наполи" - семь раз в Серии А, и еще трижды - в Лиге Европы.

    Источник: Football Italia

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    03.09.2015 13:51
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