Гранквист опасается сборной России

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист рассказал о своих ожиданиях от поединка против сборной России в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы-2016.

«Сборная России очень сложный соперник. Они будут оказывать на нас серьезное давление, в этом я не сомневаюсь. А в центральной зоне нам придется действовать максимально сконцентрировано. Считаю, что нам стоит сыграть по схеме 4-5-1. Против сильных сборных необходимо играть именно по такой тактике», – сказал 30-летний футболист.