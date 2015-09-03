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    ЦСКА определился с заявкой на Лигу чемпионов

    ЦСКА определился с заявкой на групповой этап Лиги чемпионов. В список Леонида Слуцкого вошли 23 футболиста.

    Вратари: Сергей Чепчугов, Игорь Акинфеев, Илья Помазун*

    Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Никита Чернов*.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Алан Дзагоев, Александр Цауня, Георги Миланов, Роман Ерeменко, Александр Головин*, Бибрас Натхо.

    Нападающие: Кирилл Панченко, Ахмед Муса, Александр Макаров*, Сейду Думбия.

    * — список Б.

    Напомним, на групповой стадии турнира армейцы сыграют с английским «Манчестер Юнайтед», немецким «Вольфсбургом» и голландским ПСВ.

    Источник: УЕФА

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    03.09.2015 09:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +118

      Лыков 3 сентября 2015, 13:48

      Макаров?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 3 сентября 2015, 12:11

      Натхо - усиление под Кубок России что ли? Жесть...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > bset 3 сентября 2015, 16:33

      А кто говорил, что это усиление? Парнишку на вырост взяли.

      2
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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 3 сентября 2015, 11:24

      Маловато защитников у ЦСКА. Не дай бог травмы или карточки и играть то некому. Да и нападающий всего один центральный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 3 сентября 2015, 10:26

      Удивляет отсутствие Амира Натхо и наличие Панченко в списке.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Tommy Lee 3 сентября 2015, 16:40

      А что такого сильного в молодом Натхо? Его кто-то в игре видел? Взяли на вырост, дай бог, если будет выходить в ЧР на замену иногда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      КДС_ 3 сентября 2015, 09:47

      Амир на банку был куплен что ли? Странберга купили -сидит, Алиева купили в аренду пошел! В чем сила брат,в чем сила)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > КДС_ 3 сентября 2015, 14:36

      в том что пока рановато странбергу в основе играть, алиеву тем более...хорошо что думбия вернулся и есть лучший форвард сборной нигерии муса....хотя конечно странберг посильней панченко возможно....но лучше в аренде в примьер лиге получать практику....чем в еврокубке сидеть на лавке.

      2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > КДС_ 3 сентября 2015, 15:38

      Странберга Урал арендовал, так что может поиграет.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > КДС_ 3 сентября 2015, 16:35

      Это покупки не в основу, а "на вырост". Страндберга брали "на место" Сейду. Думбия вернулся - Страндберг пошел в аренду ибо нефиг лавку полировать.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Alek7183 3 сентября 2015, 16:41

      У Страндберга потенциал хороший, думаю, в Урале с пользой время проведет.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2015, 09:44

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 09:44

      Амир спать будет, зима же скоро

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > алекс88 3 сентября 2015, 12:10

      Бред сказанул, и рад сидит! Тупоголовое ты создание!

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > алекс88 4 сентября 2015, 15:38

      Бомж,иди отсюда!!!

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