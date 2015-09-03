Молдавский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за допущенные ошибки

Молдавский арбитр ФИФА Сергей Деренов пожизненно дисквалифицирован за ошибки, допущенные в матче шестого тура чемпионата страны между «Шерифом» из Тирасполя и кишиневским «Зимбру», сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии.Сообщается также, что рекомендовано исключить Деренова из списка арбитров ФИФА.

Игра между «Шерифом» и «Зимбру» состоялась 29 августа и завершилась победой «Шерифа» со счетом 2:1. В конце первого тайма судья удалил игрока «Зимбру», а на 60-й минуте назначил пенальти в ворота «Шерифа».