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    Молдавский арбитр получил пожизненную дисквалификацию за допущенные ошибки

    Молдавский арбитр ФИФА Сергей Деренов пожизненно дисквалифицирован за ошибки, допущенные в матче шестого тура чемпионата страны между «Шерифом» из Тирасполя и кишиневским «Зимбру», сообщает официальный сайт Федерации футбола Молдавии.Сообщается также, что рекомендовано исключить Деренова из списка арбитров ФИФА.

    Игра между «Шерифом» и «Зимбру» состоялась 29 августа и завершилась победой «Шерифа» со счетом 2:1. В конце первого тайма судья удалил игрока «Зимбру», а на 60-й минуте назначил пенальти в ворота «Шерифа».

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    03.09.2015 08:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      staronnik 3 сентября 2015, 09:59

      А так по тексту получается , что у обеих команд отоварился и не смог выбрать за красивых или за умных)))

      0
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      Рейтинг: +17

      staronnik 3 сентября 2015, 09:55

      а на 60-й минуте назначил пенальти в ворота "Шерифа".
      Читая предыдущие статьи на этом сайте , вот и думай: НЕ забыли написать или забыли(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 3 сентября 2015, 08:48

      Молдаван, он и в Африке молдаван!

      -1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 сентября 2015, 08:38

      ))спалился

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