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    Шкулетич: «В России сильная и требовательная лига»

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич заявил, что доволен своим положением в команде. Форвард отметил, что не всегда получает место в стартовом составе из-за высокой конкуренции в «Локо».

    «Чемпионат России заметно отличается от сербского — это куда более сильная и требовательная лига. Но я постепенно привыкаю, поскольку прошло более шести месяцев с момента моего перехода из «Партизана» в «Локомотив». Сейчас всё в порядке, я получаю игровую практику, хотя бывает такое, что мне не находится места на поле. Все-таки я выступаю в топ-команде с рядом отличных футболистов. Могу себе представить, как сложно тренеру дается выбор стартового состава на матчи. В целом я доволен», - цитирует Шкулетича Blic.

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    03.09.2015 06:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 3 сентября 2015, 19:49

      Да сейчас и правда Ниасс куда луше играет

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