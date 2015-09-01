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    Гендиректор ЦСКА недоволен результатом жеребьевки Кубка России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результат жеребьевки 1/16 Кубка России. «Армейцам» на этой стадии предстоит играть с «Байкалом» из Иркутска, который выступает в ФНЛ.

    «Не очень доволен результатами жеребьeвки Кубка России для ЦСКА. Ведь нужно будет далеко лететь. Нам предстоит крайне сложный выезд в Иркутск, так как будет очень дальний перелeт. Кроме того, будет разница во времени. Вдобавок мы играем в таком плотном графике, поэтому хотелось бы сыграть где-нибудь поближе. Но это жребий. Кто попался, тот попался. Будем играть», - прокомментировал Бабаев.

    Кроме того, гендиректор ЦСКА считает «Байкал» серьезным соперником.

    «Знаем, что «Байкал» — команда из ФНЛ, а в первом дивизионе сезон только начался. Наш соперник сейчас находится в нижней части турнирной таблицы, но этот момент не должен вводить в заблуждение, так как сезон в ФНЛ только недавно стартовал. В любом случае будет непростая игра. ЦСКА со всей серьeзностью относится к «Байкалу».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 19:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23

      nik. 12 сентября 2015, 08:38

      Вполне можно второй состав привезти.Дать другим игрокам поиграть.А жребий и регламент кубка вполне справедливы.Команды турниром выше едут к нижним коллегам.В других регионах боллельщики тоже хотят вживую посмотреть на ЦСКА СПАРТАК РУБИН и другие известные клубы.

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 3 сентября 2015, 14:20

      Привозите к нам третий состав,и Слуцкого в Москве оставьте. Некуй вам во всех турнирах играть... А мы дебютант. Который жаждет побед) Вперёд,Байкал. На игру обязательно приду. Посмотрю хоть как ЦСКА выглядет :D

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 2 сентября 2015, 15:46

      Как мяско колбасит. Чего бромантановые так страдают? Опять на "Закрытие"-арене их колхозную командочку обули в лапти? Ну, так судьба такая...

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2015, 01:22

      он просто заранее знает что байкал их разгромит! гинер не будет на этот матч деньги тратить!

      -1
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      Рейтинг: +10

      yellowbarmaley 1 сентября 2015, 21:18

      Не ной бабайка! Иркутск ближе Владивастока!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 сентября 2015, 20:59

      Заранее ныть начали-чтобы что то выгадать.Пока Гинер у руля-ЦСКА никогда не станет чисто спортивной командой-так и будет куплю-договорюсь.Позор России одним словом.

      -2
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 1 сентября 2015, 20:42

      Хоть отдно доказательство подкупа имеется? Догадливые вы все такие!

      6
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > CSKA-39- 1 сентября 2015, 21:41

      5 ноября 2011 года. Вполне нормальное такое доказательство.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 сентября 2015, 19:27

      Заранее подготовили почву для случая если проиграют))))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2015, 19:24

      ну что вам стоит перенести матч в Химки думаю Гинер сможет вам это сделать ведь наверняка поле в Иркутске не для ваших коней

      3
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      Рейтинг: +30

      imordovcev 1 сентября 2015, 19:22

      в итоге цска съиграет в москве или подмосковье. слуцкий поноет,мутко передернет и все будут счастливы.......тьфу

      3
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