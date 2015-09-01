Гендиректор ЦСКА недоволен результатом жеребьевки Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на результат жеребьевки 1/16 Кубка России. «Армейцам» на этой стадии предстоит играть с «Байкалом» из Иркутска, который выступает в ФНЛ.

«Не очень доволен результатами жеребьeвки Кубка России для ЦСКА. Ведь нужно будет далеко лететь. Нам предстоит крайне сложный выезд в Иркутск, так как будет очень дальний перелeт. Кроме того, будет разница во времени. Вдобавок мы играем в таком плотном графике, поэтому хотелось бы сыграть где-нибудь поближе. Но это жребий. Кто попался, тот попался. Будем играть», - прокомментировал Бабаев.

Кроме того, гендиректор ЦСКА считает «Байкал» серьезным соперником.

«Знаем, что «Байкал» — команда из ФНЛ, а в первом дивизионе сезон только начался. Наш соперник сейчас находится в нижней части турнирной таблицы, но этот момент не должен вводить в заблуждение, так как сезон в ФНЛ только недавно стартовал. В любом случае будет непростая игра. ЦСКА со всей серьeзностью относится к «Байкалу».