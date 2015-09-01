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    Первый канал покажет матч Россия – Швеция

    Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Швеции. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев.

    «Мы будем транслировать игру в прямом эфире», – сказал Малышев.

    Ранее стало известно, что УЕФА в связи с задолженностью лишил Первый канал и ВГТРК прав на трансляцию матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.

    Матч Россия – Швеция пройдет 5 сентября в Москве на стадионе «Открытие-Арена».

    Источник: ТАСС

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    01.09.2015 13:51
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    Комментарии (15)
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    CSKA №1
    1441106740
    Победы России !!!
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    Оззи
    1441108227
    Ура товарищи!!! )))))))))))))))
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    ljrljr0505
    1441110653
    гусев будет коментировать- нашим ничего не светит. Примета 100%
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    polakov1975
    1441111700
    Нужны ребята с НТВ плюс, все по полочкам разложат.
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    Ver
    1441118018
    И это радует, а насчёт комментаторов...так какая разница, музыку погромче, так чтоб собственного мата во время игры слышно не было и нормально...
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    slavutiq70
    1441128150
    Гусев не фартовый ,,,,нельзя его к микрафону допускать
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    alkoraider
    1441132154
    Суеверные могут футбол не смотреть, играют футболисты, а не комментаторы.
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    Vecchia Signor
    1441311534
    ну и толку от победы, у шведов Лихтенштейн и Молдова и + 1 ОТ НАС БУДЕТ
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    ologreds
    1694997266
    numo440972
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