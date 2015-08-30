Видеотрансляция матча «Валенсия» - «Депортиво» - на «Бомбардире»

"Валенсия" и "Депортиво" не забивали голов в стартовом туре Примеры, но и не пропускали. Сегодня команды сойдутся в очном поединке на "Месталье".

"Летучие мыши" на фоне успеха в Лиге чемпионов должны побеждать и в этом матче. Тем более в последний раз клуб из Ла-Коруньи добивался успеха на поле "Валенсии" в 2005 году.

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