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    Мутко: «РФС в начале сентября подпишет два спонсорских контракта»

    РФС работает с двумя компаниями и в начале сентября подпишет спонсорские контракты, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    "РФС работает с двумя компаниями и 3-4 сентября подпишет спонсорские контракты. Нельзя заниматься спонсорством через силу, это должно быть выгодно", - заявил Мутко журналистам.

    Напомним, 2 сентября состоятся выборы нового презилента РФС. Единственным кандидатом на этот пост является Виталий Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    30.08.2015 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Серега23 30 августа 2015, 15:41

      Мудок и тебе нужно сразу переводить систему обратно на внсна-осень ,а осень-весна пускай играют в Европе ,а мы не Европа ,а Россия

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