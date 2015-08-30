Мутко: «РФС в начале сентября подпишет два спонсорских контракта»

РФС работает с двумя компаниями и в начале сентября подпишет спонсорские контракты, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"РФС работает с двумя компаниями и 3-4 сентября подпишет спонсорские контракты. Нельзя заниматься спонсорством через силу, это должно быть выгодно", - заявил Мутко журналистам.

Напомним, 2 сентября состоятся выборы нового презилента РФС. Единственным кандидатом на этот пост является Виталий Мутко.