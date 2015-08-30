Мутко: «РФС в начале сентября подпишет два спонсорских контракта»

Мудок и тебе нужно сразу переводить систему обратно на внсна-осень ,а осень-весна пускай играют в Европе ,а мы не Европа ,а Россия
РФС работает с двумя компаниями и в начале сентября подпишет спонсорские контракты, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.
"РФС работает с двумя компаниями и 3-4 сентября подпишет спонсорские контракты. Нельзя заниматься спонсорством через силу, это должно быть выгодно", - заявил Мутко журналистам.
Напомним, 2 сентября состоятся выборы нового презилента РФС. Единственным кандидатом на этот пост является Виталий Мутко.