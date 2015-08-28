Мхитаряну могут не дать азербайджанскую визу перед матчем с «Габалой»

Полузащитник «Боруссии» Генрих Мхитарян может не сыграть в матче Лиги Европы с «Габалой», который запланирован на 22 октября.

Причиной для этого является поездка Мхитаряна в 2011 году в Нагорный Карабах, который является территорией Азербайджана, но находится под контролем Армении. Правительство Азербайджана ранее заявляло, что оно не будет выдавать визы тем, кто посетил данную территорию без контакта с властями страны.