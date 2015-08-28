Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мхитаряну могут не дать азербайджанскую визу перед матчем с «Габалой»

    Полузащитник «Боруссии» Генрих Мхитарян может не сыграть в матче Лиги Европы с «Габалой», который запланирован на 22 октября.

    Причиной для этого является поездка Мхитаряна в 2011 году в Нагорный Карабах, который является территорией Азербайджана, но находится под контролем Армении. Правительство Азербайджана ранее заявляло, что оно не будет выдавать визы тем, кто посетил данную территорию без контакта с властями страны.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2015 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Dair87 29 августа 2015, 09:39

      Какая политика?! Он нарушил закон и если приедет то будет отвечать за это.Пусть лучше симулирует травму)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 29 августа 2015, 04:58

      ДАЁШЬ ФУТБОЛ ВНЕ ПОЛИТИКИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      Vilent 29 августа 2015, 01:35

      Пока конечно это не официально. Но!
      Если Азербайджан действительно не даст визы Мхитаряну, то УЕФА надо действовать. Не замечать такое нельзя!

      Уже на Евровидении мне бросалось в глаза, что Армения и Азербайджан не дают друг другу ни одного очка. Думаю, ладно. Ведь квота голосования состоит на 50% из звонков населения и на 50% от жюри, состоящих из профессионалов, представляющих страну в месте проведения Евровидения.
      Так вот, когда я посмотрел на то, как голосует это жюри (причём поимённо!), то ужаснулся! Уже в полуфиналах КАЖДЫЙ(!) представитель Азербайджана и Армении поставил соседскую страну на последнее место! Очевидно, что на исполнение никто из них не смотрел. Всё по политическим мотивам. Всё по указу сверху от "миролюбивого" руководства. Театр обезьян! Самое интересное, что никто в Европе этот театр не хочет замечать. Я уже тогда сказал, что за такое поведение, нужно отстранить от участия обе страны.
      Если этот гемморой ещё и перейдёт на футбол, то надо наказывать и остранять команду/федерацию от участия в международных матчах.
      Посмотрим, хватит ли Азербайджану наглости пойти на этот шаг. Ещё интереснее посмотреть на реакцию УЕФА. На их месте я бы слабинки не показал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      Dodge87 > Vilent 29 августа 2015, 02:31

      ну в каком то из годов Азербайджан дал по моему то ли 1 то ли 2 балла Армении..да и на недавно на первых европейских играх спортсмены из Армении выступали,никаких проблем,никаких свистов не было в их сторону....ненависти у народа особой нет,все устали от этой проблемы,но за счет этой ненависти у власти держатся те,кто там сидит,не будет ненависти - придется экономикой заняться,а они не привыкли...а что касается Мхитаряна,то визу ему дадут,потому что спорт вне политики...главное,чтобы Мхитарян там не выпендрывался,если забьет..какой нибудь фокус не выкинул,как профессионал сыграл,и домой))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      гремлин74 28 августа 2015, 23:36

      И не надо ему туда ехать. Вторым составом обыграем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Aramxxx 28 августа 2015, 23:26

      Вы что офигели блин ????
      кто вам сказал что Карабах територия Азербайджана?
      тот кто это писал хоть историю вобше читал когда не будь?
      че за хамстево блдь учебники прочтите!
      а то собрали тут редкатрово *********** которые только умеет писать всякую чепуху!!!
      Карабах Армянская земля!!
      редакторы к вам обрашаюсь!!
      чепуху не пешите!!
      а то вы не знаете что Армяне и азеры враждуют! по этому не пушут!!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Aramxxx 28 августа 2015, 23:39

      Это вы ерунду не пишите. Автор написал так, как ситуация признается большей частью мира.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Avet91 > Freyk 28 августа 2015, 23:42

      это какая большая часть мира ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Aramxxx 28 августа 2015, 23:42

      Никто здесь не планировал как-то оскорблять Армению или ее жителей.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Avet91 28 августа 2015, 23:45

      Нагорно-Карабахская республика официально признается только Южной Осетией и Абхазией, если вы их считаете большинством, то тогда ладно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Avet91 > Freyk 28 августа 2015, 23:55

      историю почитай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Avet91 29 августа 2015, 00:18

      Какое отношение к истории имеет текущая ситуация? Исторически и Калининград это Германия, что теперь во всех статьях «Балтику» немецким клубом называть?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Avet91 > Freyk 29 августа 2015, 00:33

      понял что написал ? Россия вернула Крым , а Армения Арцах , вот тут есть сходство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Hzoryan > Freyk 29 августа 2015, 00:36

      Не признается, Вы правы, но обычно никто и не говорит что Азербайджанская территория, говорят непризнанная Нагорно-Карабахская республика, потому что все всем понятно:)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Aramxxx > Freyk 29 августа 2015, 00:47

      увожаемый не знаю ты кто такой !
      но твое мнение понятно!!
      но суть в том что если проесть истроию!!! на 200 лет назад то тогда азербайджан вобше не сушествовало!!!
      да и те земли были Армянсками !
      как так азербайджан пришол и все взял себе?
      кто отдал Карабах азербайджану 1921 году ?
      пусты и была когда на несколько лет частью азербайджана!!!
      но если хорошо знать историю сам поймеш! что эти земли пренодлежать Армянам !!
      да и вобше называлось!! Арсах то есть! леса Ары ! (принц Ара был!)
      а так вобше територия Карабаха называлось Штат Пайтакаран!
      Поиши в интернете Великий Айк! там есть и карта мира и статья и штат Пайтакаран
      и еше снми 14 штатот (15 всего)
      поймеш в чем судь!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Aramxxx > Freyk 29 августа 2015, 00:50

      Да и кроме Армян! остлаьные не признают что крым Русская територия!)
      так что судить тебе!! )
      я написалвсе как есть!!
      и ты тоже наверное какомуту америкакашке тоже самое написал бы про крым как я про карабах!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:04

      если говорить о истории то Армении как раз и не было на Кавказе то вот почитайте
      В 658 году провинция Иреван была захвачена арабскими войсками. Во время халифата управление эмиратами Южного Кавказа, как правило, возлагалось на тюрков.
      ir_245Известный турецкий путешественник-географ Эвлия Челеби отнес дату возникновения Иревана как населенного пункта к началу XV века. По его словам, в 810 году по хиджре (1407-1408 гг.) один из любимцев эмира Тимура, купец Ходжа-хан Лехичани ступил на землю Иревана. Он увидел плодородный край и поселился там вместе со всеми своими домочадцами. День ото дня он богател на выращивании риса и строил этот город. Далее Эвлия Челеби добавил, что в 915г. по хиджре (1509-10) году, Шах Исмаил приказал своему визирю Ревангулу хану построить в этом месте крепость. Тот за семь лет воздвиг крепость и дал ей имя Реван. [11] Некоторые исследователи соглашаются с историей основания города Иреван и Иреванской крепости, написанной Эвлией Челеби, иные соглашаются с авторами, которые считают, что история города более древняя. Но неоспоримым фактом является то, что в 1501 году, после завоевания города Иреван, Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу хану построить крепость в стратегически важном месте, на берегу реки Занги. Ревангулу хан построил крепость в течение 7 лет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:05

      В результате войн между Османской и Сефевидской империями, город Иреван 14 раз переходил из рук в руки. И каждый раз, подвергаясь различным разрушениям, город заново отстраивался. В 1554 году Османские войска, захватив Иреван, полностью разрушили его. В 1580 году османский визирь Леле Мустафа снова завоевал Иреван. Иреванская крепость, описываемая многими путешественниками и историками, была построена Фархад пашой, в период османской оккупации, в 1582-1583 годах на месте прежней крепости. Крепость имела почти квадратную форму – длина ее составляла 850 м, ширина 790 м, и размещалась она на территории площадью в 7 га. Высота двойных стен крепости достигала 10,5-12 м. Одинарная стена крепости проходила по скалам, омываемым водами реки Занги. Крепость имела трое ворот: Тебризские врата с южной стороны, Ширванские (или Мейданские) врата с северной стороны и врата Керпю. В 1679 году через реку Занги был построен мост, названный Гырмызы керпю (Красный мост), связавший между собой Мейданские врата со Старым городом.
      Несмотря на то, что в 1604 году войска Шаха Аббаса I отвоевали у турков город Иреван, контратака турков вынудила их отступить. Во время отступления, в результате проведенной политики «выжженной земли», все население беглярбекства Чухур-Саад, в том числе и население Иревана, было переселено на другой берег реки Аракс.
      ir_318В 1635 году османские войска вновь захватили Иреван. Согласно подписанному между Сефевидами и Османами в 1639 г. Касри-Ширинскому договору, провинция Иреван, в том числе и город Иреван переходили под власть Сефевидов. После падения Сефевидов в 1723 году город был захвачен турками. В 1733 году Надир шах Афшар освободил Иреван от османов. В 1747 году, после убийства Надир шаха Афшара, возникли независимые ханства. Город Иреван становится центром одноименного ханства.
      В крепости и городе Иреван были построены уникальные архитектурные жемчужины: мечети, караван-сараи, бани, парки для отдыха. В город с плоскогорья Гырхбулаг была проведена питьевая вода, а благодаря оросительным каналам Иреван превратился в край садов.
      Произошедшее в Иреване 4 июня 1679 г. землетрясение полностью разрушило все постройки города, но с помощью Нахчыванского, Гянджинского, Карабахского, Тебризского и Макинского беглярбекств Иреван был в скором времени отстроен заново.
      Ханский дворец или дворец Сардара, считавшийся уникальной архитектурной жемчужиной Востока, был возведен сардаром Иревана Амиргуне-ханом Каджаром, а в 1760-1770 годах иреванским ханом Гусейн Али ханом (1762-1783) была проведена перестройка дворца. В 1791 году по приказу сына Гусейн Али хана Мухаммед-хана (1784-1805) к дворцовому комплексу были достроены зеркальный зал и летняя резиденция.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:06

      Европейские путешественники Жан Тавернье, Жан Шарден, Керр-Портер, Джеймс Мориер, Монпере, Камерон, Линч и другие, побывавшие в разное время в Иреване, описывали в своих произведениях Ханский дворец и его зеркальный зал, мечети крепости и города, бассейны и бани, подземную мраморную ступенчатую дорогу, проходящую под рекой Занги.
      Город Иреван состоял из 4-х частей: Гала (Крепость), Шехер (или Старый город), Тепебашы (современный Конд) и Демирбулаг (современный Караханк). Между Галой и остальными частями города находилась Базарная площадь. Квартал Шехер простирался до Иреванской крепости по правому берегу реки Гырхбулаг. Именно в этой части города находились: центральный базар, все площади, а также многие караван-сараи и бани. Квартал Тепебашы находился на холме между рекой Занги и кварталом Шехер. Многочисленные сады именитых жителей Иревана отделяли квартал Тепебашы от квартала Шехер. Известный Ханский сад Гусейнгулу хана также находился в этой части города. Квартал Демирбулаг был расположен на юго-востоке от квартала Шехер и на востоке от Иреванской крепости. В этой части города находились мечеть и баня Джафар бей, а также баня Гасанали и караван-сарай Сусуз.
      Для России овладение крепостью Иреван, находившейся на стратегических позициях между Османской империей и государством Каджаров, имело большое значение. Однако все попытки русских войск в 1804 и 1808 гг. захватить крепость были тщетны. Натиск русских войск, продолжавшийся с перерывами более 20 лет, привел к тому, что 1 октября 1827 г. Иреванская крепость пала из-за предательства армян, указавших русскому командованию слабые места в крепостных стенах. После падения крепости для города Иреван наступили трагические дни.
      Сразу после захвата крепости Иреван русскими войсками, на куполе мечети, построенной в 1725 году османским полководцем Раджаб-пашой, полумесяц был заменен крестом, а на минарете установлен колокол. Таким образом, мечеть была превращена в православную церковь. Крепостная мечеть Сардара была превращена в арсенал русских войск, а гарем хана стал госпиталем. После падения Иреванского ханства Ханский дворец стал административным зданием новообразованной «Армянской области». Желание русского царя Николая I увидеть легендарную Иреванскую крепость, являвшуюся последним оплотом ханств Северного Азербайджана, осуществилось в 1837 году. Николай I остановился в Ханском дворце, где принимал представителей различных сословий города.
      В результате произошедшего в 1853 году землетрясения стены Иреванской крепости вновь были разрушены. В 1864 г. Иреванскую крепость перестали использовать в военных целях. С 1868 года Сардарский зал Ханского дворца был передан в ведение городского полицейского управления. По ходатайству Иреванского губернатора в 1867, 1871, 1874, 1880-х годах были выделены средства на ремонт Сардарского зала

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:10

      и еще если кто то не знает что это за государство Сефевидов
      так вот это был Азербайджан который потом разделили после завоевания
      Азербайджан был большим государством
      ну в конце часть оказалась в Грузии
      Иреванское ханство было отдано Армянам
      Дербент оказался у России
      Южный Азербайджан оказался у Ирана

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:15

      Даже Турция которая считается братской страной в свое время завоевало у Азербайджана территория Трабзона

      но все это было давно и это уже забылось
      но вам то спокойно жить не хочется вы взяли развязали войну за исконную территорию Азербайджана

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      S/T > Aramxxx 29 августа 2015, 16:18

      и не надо называть людей которые начинают грубо отвечать Обезьянами

      Просто задумайтесь сами что было бы с вами на их мести когда они остались без своих домов где они открыли глаза на этот свет у которых на глазах их родных братьев сестер друзей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Aramxxx > S/T 30 августа 2015, 21:35

      ты вобше от куда взял эту чуж!
      те писатели о которых ты написал!!
      есть и много другие которые писали Ереван Сталица Армении в XV году!!!
      да и вобше про зовоивание арабов я сам знаю а про осталоьно я вобше первый раз слышал !!
      да и этои наверное история азербайджана!! как у вас там в школе учат!!
      ты хоть прочитай историю скажем рима или греков посматри их карты !! читай про византию!! там много упоминают про Армян и в картах ихних смможеш увидеть!! где была Армении и вобше не найдеш азербайджан !!
      про 451 год читай война Армян с персами ! у реки тхмут! в левом берегу !!
      Ты начел с арабов но забыл 951 год битве у озеро Севан! возле Севанской крепости который до сех пор стоит!! битва с арабамиу которых везир был шах паша когда Геворг марзпетуни с другой стораны и Ашот втарой с озера атоковали арабов и нанесли им поражение!!!
      ты шас мне диктуеш азербайджанскую историю!!
      а сам не ведая историю чужых стран не Армянскую а вобше скажем араябов персов римлян греков!!
      только свое знаеш?????
      301 год наверное забы вобше блин ?
      про то как Армяни перым приняли ХРИСТИАНСТВО!!
      и разрушели все этнические храмы!! только один остался ГАРНИ который до сих пор есть! и в марзе котайк!
      это что тоже ваше да?
      если оставить вам истрорию то в целом мире по вашему первым толькобыли азербайджанцы!!
      читай другие истории а не только ваш я зла не держу не накого просто сам пайми в википедии ишеш азербайджан там ясно написано в каком году вобше основался азербайджан кем и как? как решили называть азербайджан, где был южнный азербайджан и такк далее я то немножко знаю про историю азербайджана как все было ! а вот ты блин кроме азербайджанского наверное нечего не знаеш !!
      и мне очень интересно от куда все эти вымесли !!
      Дам совет без обид читай чужые истроии и взвешай все сам узнаеш сам пймеш!! азербайджану даже 150 лет нет!! они пришли из нынешней територии ирана!! там и оснавалось восточнный азербайджан!!
      многие историки в своих книгах упоминали про Армению!
      про ТИГРАНА ВЕЛИКОГО прочитай про битву с римленами !! про города который он строил битва с римом полководец у ртимлян был ЛУкулос!
      да и турки вашы братья так называемые!! вобше !! были только в 12 беке!!
      мамлюки , селджюки! и как они взяли костантинополь! тоже знаю!! а до этого АРМЯНИ БЫЛИ !!! там где и сейчас находятся!!
      и кто был соседом Костантнопля? (Византии) Армения Была!
      учи и другие истории!! а не диктуй тут вашу!!
      я хоть пронескольких упоминул и сказал посмаотри у них сам увидеш если думаеш что ваша история провада то история
      Рима греков Испанцев Арабов Персов Армянов! все это выдумки если ваща правда!!
      ВЗВЕШАЙ! удачи!
      ответ не пиши!
      удачи!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Aramxxx 14 сентября 2015, 23:30

      лучше молчи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11