Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Время покажет.. шансы обогнать Португалию и Францию конечно же есть.. но весной будет видно, кого куда дотянут... У ЦСКА и Зенита задача минимум попасть в Лигу Европы.. Бенфика и Порто скорее всего в ЛЧ в 1/8.. Рубин скорее всего не выйдет из группы, Франция в + (Бордо), Краснодар 2 место займет, Локомотив, ну как повезет 50 на 50 %, но Португалия в + (Спортинг).. Ну не уверен в том, что российские команды заработают больше, чем португальские, французские, хотя 5 из 5 это уже достижение...
Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает сайт «Еврокапс.ру».
По итогам недели наши клубы набрали два с половиной балла, в то время как французские – два. Кроме того, армейцы принесли в копилку четыре бонусных балла за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Таким образом, Россия (42,882) сократила отставание от Франции (44,416) до 1,534 балла.
Если Россия в итоге опередит Францию и займет 6-е место, то в еврокубки она сможет делегировать шесть клубов, при этом в Лигу чемпионов – три.