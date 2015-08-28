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    Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает сайт «Еврокапс.ру».

    По итогам недели наши клубы набрали два с половиной балла, в то время как французские – два. Кроме того, армейцы принесли в копилку четыре бонусных балла за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    Таким образом, Россия (42,882) сократила отставание от Франции (44,416) до 1,534 балла.

    Если Россия в итоге опередит Францию и займет 6-е место, то в еврокубки она сможет делегировать шесть клубов, при этом в Лигу чемпионов – три.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 09:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 28 августа 2015, 15:10

      Время покажет.. шансы обогнать Португалию и Францию конечно же есть.. но весной будет видно, кого куда дотянут... У ЦСКА и Зенита задача минимум попасть в Лигу Европы.. Бенфика и Порто скорее всего в ЛЧ в 1/8.. Рубин скорее всего не выйдет из группы, Франция в + (Бордо), Краснодар 2 место займет, Локомотив, ну как повезет 50 на 50 %, но Португалия в + (Спортинг).. Ну не уверен в том, что российские команды заработают больше, чем португальские, французские, хотя 5 из 5 это уже достижение...

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      Рейтинг: +30

      БекаMax 28 августа 2015, 13:59

      Есть шанс обойти, удачи нашим клубам!

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      Рейтинг: +18

      Old_mole 28 августа 2015, 13:18

      Удачи нашим клубам!!!

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      Рейтинг: +25

      sergeygubarev 28 августа 2015, 13:00

      С кайфом

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 августа 2015, 12:57

      Есть шанс обойти, будем ждать весны и болеть за наших

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      Рейтинг: +19

      Core 28 августа 2015, 12:45

      В этом сезоне, обойти Францию и Португалию может и не получиться. А вот в следующем, когда у них уйдут большие коэффициенты, можем сразу на 5 место рвануть.

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 28 августа 2015, 12:41

      Если сегодня Краснодару и Локо попадется всякое фуфло то очков наберем.на Рубин не приходится надеяться.кстати спасибо Динамо за прошлый сезон, 6 игр 6 побед в группе.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 августа 2015, 12:32

      Тут скорее всего португальцев будет проще обойти. Ибо у них уже 1 команда выбыла. Да, и к тому же ПСЖ с Лионом наберут очков будь здоров, тем более что и зеня в этом как всегда поможет. Да и в ЛЕ у них весьма солидные команды выступают. Чего стоит тот же Монако, Бордо и Сент-Этьен

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      Рейтинг: +272

      Inks > ivanthebest 28 августа 2015, 13:58

      типун тебе на язык

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      Рейтинг: +8

      _KOLYAN_ 28 августа 2015, 11:39

      Зенит, ЦСКА, Спартак ( Локо)

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий > _KOLYAN_ 28 августа 2015, 12:17

      Ну может и не спартак спартак молодой петушок а краснодар курица ну а динамо цыпленок

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 августа 2015, 11:20

      Мы не только к Франции приблизились, но и к Португалии тоже.

      Причём португальцы более невнятно смотрятся, чем французы.

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