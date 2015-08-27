Черданцев и Губерниев станут ведущими спортивного шоу на «Матч ТВ»

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев будут совместно вести главное спортивное шоу нового телеканала «Матч ТВ». Ежедневное информационно-развлекательное шоу «Все на матч» будет содержать спортивную аналитику, мнения экспертов, прогнозы спортивных событий, встречи со звездами спорта, фрагменты трансляций спортивных соревнований.

«Перед нами стоит задача вовлечь зрителей в неостанавливающуюся спортивную жизнь, представить контент в новом живом формате, создать ощущение присутствия на спортивных соревнования и в мире спорта в целом», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.