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  • Черданцев и Губерниев станут ведущими спортивного шоу на «Матч ТВ»

Черданцев и Губерниев станут ведущими спортивного шоу на «Матч ТВ»

27 августа 2015, 17:31
11

Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев будут совместно вести главное спортивное шоу нового телеканала «Матч ТВ». Ежедневное информационно-развлекательное шоу «Все на матч» будет содержать спортивную аналитику, мнения экспертов, прогнозы спортивных событий, встречи со звездами спорта, фрагменты трансляций спортивных соревнований.

«Перед нами стоит задача вовлечь зрителей в неостанавливающуюся спортивную жизнь, представить контент в новом живом формате, создать ощущение присутствия на спортивных соревнования и в мире спорта в целом», — отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Источник: Газета.ру
Россия
Комментарии (11)
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footballforeverNN
1440688401
Два ничтожества
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PetersGol
1440694174
А Генич где? А без Орлова кудажжж?АААААААААААААА!!!!!!!!
!!
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Kollljan
1440694219
Штрейкбрехеры всегда были, есть и будут!
Ответить
PetersGol
1440695187
Видимо под эхпертами подразумеваются пустобрёхи с "Нашего Футбола". А в межсезонье бесконечные повторы матчей!
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ФК Зенит всея Руси
1440695575
Лишь бы Тина Канделаки порадовалась. Они наверное симпотишные и в её вкусе.
Ответить
stud123
1440695709
Неужели ТАМ не поймут-что Губа-НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в футболе!!!! Опять блат ((((((Футбол-это ж не лыжи.....
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wasi50
1440696373
Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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alexniko77
1440697297
шоу будет дерь.овым ...
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guron88
1440701059
Ежедневное шоу ?! С ума сойти ! Надоедят к четвергу.
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Sovax6
1440701800
Будут стебаться и рассказывать сплетни про малафеева и кержаковну
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