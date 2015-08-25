Тренер «Валенсии»: «Не собираемся отсиживаться в обороне»

Главный тренер "Валенсии" Нуну Эспириту Санту перед ответным матчем с "Монако" отметил, что его команда не будет отсиживаться в обороне, несмотря на преимущество в два мяча.

"Мы не будем просто отстаивать свое преимущество. Мы будем играть на победу. Продолжим оказывать давление на "Монако" и постараемся не дать им шансов. "Монако" - замечательная команда. В прошлом сезоне она была близка к выходу в полуфинал. Это мастеровитая команда, которой удалось сохранить большинство ведущих игроков. Надеемся, победа станет первым шагом этой "Валенсии" на пути в светлое будущее. Вылетать из турнира мы не собираемся", - заявил Санту.

Напомним, первый поединок этих команд в Испании завершился победой "Валенсии" со счетом 3:1.