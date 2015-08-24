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    Дзюба: «Не получилось забить, хотя был хороший моментик»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопросы прессы после победного матча с «Рубином» (1:3) в рамках шестого тура РФПЛ.

    «Главное, что получилось выиграть. Было очень важно взять эти три очка, особенно после неудачного матча с «Краснодаром». Очень рады, что выиграли. «Рубин» — непростой соперник, хоть у них и не лучшее время. Футболисты там очень квалифицированные, хорошие. Они бились, старались. Во втором тайме был уже чуть ли не открытый футбол, начались качели, было интересно», - поделился впечатлениями Дзюба.

    Футболист отметил, что его задачи на поле не ограничиваются атакующими действиями.

    «Главное, что мы выиграли. Да, у меня не получилось забить, хотя был хороший моментик. Старался быть полезным, цеплялся за мячи. Моя задача в том числе помогать обороне. Тренер оценит, скажет конкретику. Хотелось забить. Надеюсь, мои голы еще придут. Буду работать на команду и делать все необходимое».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2015 22:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 августа 2015, 16:23

      всё таки игрочишко оооочень много говорит)))никакого у негобудущего .....лет через 5 он сопьётся и его все забудут....тьфу

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 августа 2015, 04:35

      НИКОГДА ОН НЕ БУДЕТ МНОГО ЗАБИВАТЬ...МЕДЛЕННО ДУМАЕТ...А ВОТ ПОБОРОТЬСЯ МОЖЕТ...В ПОЛУЗАЩИТУ ЕГО

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 августа 2015, 00:10

      Артём старался, даже пару эффективных действий совершил... Ну а потерял мяч или "накосячил" в несколько раз больше... :-)))))
      Слуцкий сказал, что смотрит все матчи РФПЛ. Шатов и Смольников готовы к игре в основе сборной однозначно, Дзюба - лишь для глубочайшего запаса... Тот же Смолов играет сегодня для своего клуба куда полезнее, хотя рядом с ним нет ни Халка, ни Витселя, ни Шатова...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 августа 2015, 00:09

      Раз в году говорят даже палка стреляет.

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      Рейтинг: +11

      Scouser21 25 августа 2015, 00:05

      моментишка

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      Рейтинг: +365

      n272nm 25 августа 2015, 00:05

      Артем хорошо отыграл. Жаль не забил, но был полезен.

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      Рейтинг: +7864

      Томик 24 августа 2015, 23:17

      Какой игрочишка такой и моментик.

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      Рейтинг: +10

      Juve007 24 августа 2015, 23:04

      У тебя и не получится ошпарок.ты даже не уровень Зенита.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Juve007 25 августа 2015, 06:47

      "Даже не уровень Зенита".По-твоему Зенит команда низкого класса?

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 24 августа 2015, 23:00

      Иудушка обязательно забьет

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > FCSM 06 25 августа 2015, 06:46

      У вас я смотрю из спартака ка уйдут игроки,так сразу повышаются в классе .Те же Рохо и Пареха.Теперь еще и Дзюба. Ахахахахахаа

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