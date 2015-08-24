Виллаш-Боаш: «Рубин» владел преимуществом всего десять минут»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Рубином» (1:3) в рамках шестого тура РФПЛ. Португалец остался доволен своими подопечными.

«Могу поздравить команду. Сегодня все было хорошо. Мы не заслужили заканчивать игру при счете 1:1. У нас было очень много моментов, мы могли забивать больше. Сегодня на поле была только одна команда. Заслуженная победа», - сказал Виллаш-Боаш.

Наставник отметил также, что «Зенит» на протяжении практически всего матча владел инициативой.

«У «Рубина» в матче было всего десять минут, когда они владели преимуществом. Мы отреагировали на это и забили второй мяч, который на самом деле должны были забивать до того, как соперник сравнял счет. Я доволен тем, как сегодня действовала моя команда».

Комментировать игру защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, которого сватают в «Зенит», тренер питерцев отказался.

«С моей стороны было бы не очень корректно оценивать игрока «Рубина». Я уже сказал и объяснил, какие игроки мне нужны. Жду от руководства клуба действий в этом направлении».