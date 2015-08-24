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    • Слуцкий: «Отсутствие в сборной игроков «Локомотива» – стечение обстоятельств»

    Слуцкий: «Отсутствие в сборной игроков «Локомотива» – стечение обстоятельств»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал отсутствие в числе вызванных на сбор игроков футболистов «Локомотива». Специалист назвал данный факт стечением обстоятельств, связанных с игровыми моделями, которые будут использоваться в предстоящих матчах.

    «Это стечение обстоятельств, не более того. Я просто посчитал, что на данный момент выбранные мною футболисты чуть больше подходят под ту игровую модель, которую планирую использовать.

    «Локомотив» действительно хорошо выступает на старте чемпионата, там очень квалифицированные футболисты. Но конкретно сейчас, перед матчами со Швецией и Лихтенштейном, выбор был сделан не в их пользу. Не исключено и даже, скорее всего, в дальнейшем в сборной может появиться целая группа представителей «Локомотива». У меня нет никаких сомнений, что и Самедов, и другие игроки железнодорожники имеют высокий уровень квалификации.

    Дорога в сборную ни для кого не закрыта. Кто-то оправдает надежды, а кто-то нет. Возможные обиды? Они меня не волнуют», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2015 09:01
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    Комментарии (5)
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    aviator117
    1440397928
    Ни в коем случае Самедова!
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    Nesterenko
    1440401805
    Касаева!
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1440408062
    НЕ НАДО ПЕНСИОНЕРОВ ЭТИХ...самедыч,касаев и бузин по полю ходят ПЕШКОМ!!! они играют от силы 15-20 минут,потом валяются на газоне,пьют водичку...УПАСИ БОГ ИХ ВЫЗЫВАТЬ...и не надо обманываться, локо еще не играл серьезных матчей, а победить урал там едва в состоянии
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    Romeo SL
    1440412124
    В сборной должны быть Миранчук,Могилевец,Портнягин,К
    окорин,Смолов,Шатов,Смольников
    ,Набиулин,Максимов,Ерохин,Тиги
    ев,Иванов,Дзагоев,Беленов и других молодых и гнать в шею поколение привыкшее проигрввать!
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    ologreds
    1694997324
    numo440117
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