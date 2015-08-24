Кобелев: «Я полностью доверяю Кокорину»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру форварда команды Александра Кокорина в матче с «Тереком» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Наставник бело-голубых также не подтвердил слухи о переходе нападающего в зарубежный клуб или в «Зенит».

«Первый тайм Саша провел даже лучше, чем ожидалось: начал находить игровой ритм, нащупывать связи с партнерами, забил гол. И все-таки три недели лечения не могли не сказаться. У него был сильный ушиб голеностопа. Это довольно болезненное повреждение, требующее кропотливого и длительного лечения.

Отсутствие Александра не было связано с тем, что он ведет переговоры с "Зенитом", "МЮ" или "ПСЖ". Это только слухи.Не вижу смысла разговаривать с ним на тему возможного ухода. Я полностью доверяю Александру во всех отношениях. Не считаю, что Александр ударил бразильца в лицо. Этого не видно даже на повторе. Скорее он просто подскочил к нему, чтобы выяснить отношения. Но арбитр рассудил иначе, хотя еще в первом тайме соперники частенько его провоцировали. Но в любом случае надо уметь держать себя в руках. Форварды всегда были удобной мишенью для противника», - сказал Кобелев.