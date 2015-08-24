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    Кобелев: «Я полностью доверяю Кокорину»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру форварда команды Александра Кокорина в матче с «Тереком» в рамках шестого тура Премьер-лиги. Наставник бело-голубых также не подтвердил слухи о переходе нападающего в зарубежный клуб или в «Зенит».

    «Первый тайм Саша провел даже лучше, чем ожидалось: начал находить игровой ритм, нащупывать связи с партнерами, забил гол. И все-таки три недели лечения не могли не сказаться. У него был сильный ушиб голеностопа. Это довольно болезненное повреждение, требующее кропотливого и длительного лечения.

    Отсутствие Александра не было связано с тем, что он ведет переговоры с "Зенитом", "МЮ" или "ПСЖ". Это только слухи.Не вижу смысла разговаривать с ним на тему возможного ухода. Я полностью доверяю Александру во всех отношениях. Не считаю, что Александр ударил бразильца в лицо. Этого не видно даже на повторе. Скорее он просто подскочил к нему, чтобы выяснить отношения. Но арбитр рассудил иначе, хотя еще в первом тайме соперники частенько его провоцировали. Но в любом случае надо уметь держать себя в руках. Форварды всегда были удобной мишенью для противника», - сказал Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2015 06:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      ultimate 24 августа 2015, 13:29

      Как же это напрягает.сегодня ты меня пропиарил, завтра я тебя. Мы тебе доверяем АНК,а ему нет. он как был дерево так им и останется, только з/П 1 млн. В день.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 августа 2015, 08:47

      И тренер его пропиарил немного.

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