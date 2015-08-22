Бундеслига. «Бавария» вырвала победу и другие результаты

В напряженном матче «Бавария» смогла одердать победу над «Хоффенхаймом». Мюнхенцы пропустили уже на первой минуте, но смогли свести счет к ничейному еще до перерыва. На 73-й минуте за игру рукой в штрафной площади с поля удалили Жерома Боатенга, но не смог реализовать пенальти Полянски. В самой концовке встречи победу для мюнхенского клуба вырвал нападающий Роберт Левандовски.



Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Хоффенхайм (Зинсхайм) – Бавария (Мюнхен) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Фолланд, 1, 1:1 – Мюллер, 41, 1:2 – Левандовски, 90.

Ганновер-96 – Байер (Леверкузен) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чалханоглу, 18.

Кельн – Вольфсбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Цоллер, 30, 1:1 – Бендтнер, 83.

Айнтрахт (Франкфурт) – Аугсбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Каюби, 23, 1:1 – Русс, 86.

Шальке-04 (Гельзенкирхен) – Дармштадт – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рауш, 9, 1:1 – Дракслер, 47.