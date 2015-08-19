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    Халилович будет выступать за «Спортинг» из Хихона

    Хихонский «Спортинг» арендует полузащитника «Барселоны» Алена Халиловича.

    Молодой талант каталонского клуба будет играть за «Спортинг» на протяжении одного сезона, а соответствующее соглашение будет заключено в пятницу. Об этом сообщает агент футболиста.

    До этого Халиловичем интересовался «Гамбург», однако в результате немцы отказались от аренды, поскольку не могли гарантировать выполнение условий «Барселоны» по количеству игрового времени хорвата.

    В прошлом сезоне Халилович выступал за «Барселону Б», провел 30 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2015 21:49
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