Узочакву получил вызов в сборную Нигерии

В адрес футбольного клуба «Амкар» пришел вызов в расположение национальной сборной Нигерии полузащитника Изунны Арнеста Узочаквы.

Сборная 5 сентября сыграет отборочный матч Кубка Африки-2017 со сборной Танзании. 8 сентября Нигерия и Нигер сыграют товарищеский матч.

Напомним, Изунна Узочакву перешел в «Амкар» из датского «Митьюлланда» в нынешнее межсезонье. За 9 лет, проведенных в Дании, он признавался лучшим опорным полузащитником местного чемпионата.

В нынешнем чемпионате он выходил на поле в трех матчах.