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    Узочакву получил вызов в сборную Нигерии

    В адрес футбольного клуба «Амкар» пришел вызов в расположение национальной сборной Нигерии полузащитника Изунны Арнеста Узочаквы.

    Сборная 5 сентября сыграет отборочный матч Кубка Африки-2017 со сборной Танзании. 8 сентября Нигерия и Нигер сыграют товарищеский матч.

    Напомним, Изунна Узочакву перешел в «Амкар» из датского «Митьюлланда» в нынешнее межсезонье. За 9 лет, проведенных в Дании, он признавался лучшим опорным полузащитником местного чемпионата.

    В нынешнем чемпионате он выходил на поле в трех матчах.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.08.2015 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 19 августа 2015, 11:35

      удачи ему

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