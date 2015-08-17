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    Жезуш: «Я выигрывал у русских, в частности, у «Зенита»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов вспомнил историю встреч с российскими командами.

    - У нас есть полное представление о ЦСКА. Это хорошая, качественная, быстрая команда. Игра будет трудной. Мы в курсе, что в чемпионате России ЦСКА выиграл пять стартовых матчей из пяти, единолично лидирует в таблице и вошел в хороший ритм. «Спортинг» же только вступает в сезон. Тем не менее, мы надеемся на успешное выступление и активную поддержку болельщиков.

    - У «Спортинга» не лучшая история встреч с российскими командами. Как думаете, удастся ли исправить ситуацию?

    - Статистика действительно не самая удачная. Мои команды тоже играли с ними с переменным успехом. Однако не забывайте: я выигрывал у русских. В частности, у «Зенита». Меня радует, что моя новая команда прогрессирует от тренировки к тренировке. Мы пробуем разные модели игры.

    - Первый матч играете дома, а не на выезде – это хорошо или плохо?

    - Трудно сказать. Ясно одно: нам важно победить - как с финансовой, так и со спортивной точек зрения. Понимаю, что у ЦСКА такие же намерения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 21:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 17 августа 2015, 22:09

      да вафля этот спортинг...конягам с таким лошьём сильно повезло.

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > Спартак-воин 18 августа 2015, 01:37

      +++++

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      Рейтинг: +14

      and_2303 17 августа 2015, 21:47

      ну выиграл один матч и проиграл также в принципе,так что нечем тебе Жезуш хвалиться

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