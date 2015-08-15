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    Агент Кокорина: «Не удивлюсь, если Александр в космос полетит в межсезонье»

    Агент нападающего «Динамо» Александра Кокорина Кирилл Логинов опроверг информацию о том, что его подопечный согласовал условия контракта с петербургским «Зенитом».

    «Александр не согласовывал ничего. И речи об этом не было. Предложения от «Зенита» нет. Мы посмеялись, обсудили, продолжайте в том же духе. Возможно, кто-то вбрасывает такую информацию, чтобы прощупать почву – как отреагируют руководители клубов. Счастлив ли Александр в «Динамо»? Это надо у него спрашивать. Ничего не исключаю. Не удивлюсь, если Саша даже в космос полетит в летнее трансферное окно».

    Напомним, ранее сообщалось о том, что зарплата Кокорина в «Зените» составит 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.08.2015 14:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      KryptoN 15 августа 2015, 22:30

      Надо играть и выкладываться на сотку как зверь, а не изображать эмитацию текучей деятельности и просить больших денег. Нужен результат, а не эти шутеечки про космос.

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 15 августа 2015, 20:33

      АГЕНТ 007 у САШКА работает.Шифрует отход- это чтоб счас болелы ДИНАМО не пришли снова с ружьями на тренировку и САШЕ не настреляли в дырявину мамаевскую сзади....
      А потом сбежит аккуратно в Питер и агент сразу раскроет все карты

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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 15 августа 2015, 17:06

      А почему бы и нет? Вывести на орбиту 1 (один) киллограм полезного (ПОЛЕЗНОГО) груза стоит где-то 10-15 тыс. евро. Его, реально, в космос дешевле запустить.

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      Рейтинг: +14

      почемучка 15 августа 2015, 15:29

      С его запросами и ленью только в космосе и играть.

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      Рейтинг: +15

      h666d- 15 августа 2015, 15:07

      совсем уже с своими зарплатами свихнулись с жиру, в космос он собрался ога

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      Рейтинг: +28

      boi1231 15 августа 2015, 15:04

      КАКОРИН БЫЛ ПЕРСПЕКТИВНЫМ,НО ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ ЗАРПЛАТЫ У НЕГО ИНТЕРЕС К ФУТБОЛУ ПРОПАЛ,Я РАД ЧТО ОН НЕ ПЕРЕХОДИТ В ЗЕНИТ!

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      Рейтинг: +6297

      порт 15 августа 2015, 14:51

      Да если Кокоша и соберётся в космос, то динамо не будет возражать. Перекрестятся, благословят, и подумают " наконец то избавились".

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