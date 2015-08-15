Жорже Жезуш: «ЦСКА очень силен, но в целом шансы команд равны»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш в преддверии противостояния с ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что в их паре нет явного фаворита.

«Сейчас настала пора играть с лучшими командами, – цитирует A Bola Жезуша. – ЦСКА очень силен. Обычно он борется за чемпионство в России. Не буду говорить, что мы хотели или не хотели получить ЦСКА в соперники. Шансы равны, и любая команда может пройти дальше. Постараемся быть лучше. Что будет, если не пройдем? В футболе не бывает «если». Я не думаю об этом».