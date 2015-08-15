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    Жорже Жезуш: «ЦСКА очень силен, но в целом шансы команд равны»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш в преддверии противостояния с ЦСКА в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что в их паре нет явного фаворита.

    «Сейчас настала пора играть с лучшими командами, – цитирует A Bola Жезуша. – ЦСКА очень силен. Обычно он борется за чемпионство в России. Не буду говорить, что мы хотели или не хотели получить ЦСКА в соперники. Шансы равны, и любая команда может пройти дальше. Постараемся быть лучше. Что будет, если не пройдем? В футболе не бывает «если». Я не думаю об этом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 10:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Yankees 15 августа 2015, 15:47

      он уже в спортинге?был же в бенфике!хм..

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 15 августа 2015, 13:08

      Согласен, хотя у Спортинга даже побольше шансов

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      Рейтинг: +28

      Spark333 15 августа 2015, 11:44

      Да вы думайте что говорите!!!ЦСКА порвет этих щенков !!!

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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 11:15

      в лч верней!да и в ле)

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      Рейтинг: +8

      KosSid 15 августа 2015, 11:14

      Ещё и тренер классный пришёл,почему то кстати он ушёл из Бенфики,цска ничего не светит в ЛЕ,да и с такой игрой не надо позорить Российский футбол!

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      Рейтинг: +1423

      Parham > KosSid 15 августа 2015, 12:58

      Ещё посмотрим кто какой чемп опозорит!!!
      Вон, Бенфика уже 2-3 сезон свой опозорила, выше 3-го места в группах не занимала!!!

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 августа 2015, 10:29

      Удачи армейцам !!!!

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