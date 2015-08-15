Бабаев: «На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1) отметил, за счет чего армейцам удалось взять верх в дерби.

«Акинфеев действительно выручал команду, но и Ребров сыграл достойно. В некоторых эпизодах спартаковец сыграл блестяще.

За счет чего удалось победить? За счет более сыгранного состава, реализации моментов. На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака».

Думбия неплохо вписался в игру, защитникам пришлось нелегко. Это облегчило задачу другим нашим футболистам. Вопрос по его физической готовности скорее к тренерскому штабу, но на мой взгляд, за отведенное время проблем с физикой у него нет», - сказал Бабаев.

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