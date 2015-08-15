Бабаев: «На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака»

Ха-ха! Обычный матч двух середнячков, который по игре был ничейным. Коням чуть больше повезло. Как всегда получили преимущество на халяву, правда гладиаторы сами виноваты. Хорошо что арбитры испугались давать пару пенальти в ворота Спартака и никого не выгнали из Спартака. игроков ЦСКА же в нашем чемпионате выгонять нельзя. Даже за откровенный мордобой.
Коней с вымученной победой.
Ждём матч тура в котором встретятся Чемпион России Великий Зенит и, настоящий серебряный призёр сезона 2014/2015, ФК Краснодар!!!
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1) отметил, за счет чего армейцам удалось взять верх в дерби.
«Акинфеев действительно выручал команду, но и Ребров сыграл достойно. В некоторых эпизодах спартаковец сыграл блестяще.
За счет чего удалось победить? За счет более сыгранного состава, реализации моментов. На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака».
Думбия неплохо вписался в игру, защитникам пришлось нелегко. Это облегчило задачу другим нашим футболистам. Вопрос по его физической готовности скорее к тренерскому штабу, но на мой взгляд, за отведенное время проблем с физикой у него нет», - сказал Бабаев.