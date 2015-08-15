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    Бабаев: «На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над «Спартаком» (2:1) отметил, за счет чего армейцам удалось взять верх в дерби.

    «Акинфеев действительно выручал команду, но и Ребров сыграл достойно. В некоторых эпизодах спартаковец сыграл блестяще.

    За счет чего удалось победить? За счет более сыгранного состава, реализации моментов. На сегодня ЦСКА сильнее «Спартака».

    Думбия неплохо вписался в игру, защитникам пришлось нелегко. Это облегчило задачу другим нашим футболистам. Вопрос по его физической готовности скорее к тренерскому штабу, но на мой взгляд, за отведенное время проблем с физикой у него нет», - сказал Бабаев.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 08:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 августа 2015, 12:59

      Ха-ха! Обычный матч двух середнячков, который по игре был ничейным. Коням чуть больше повезло. Как всегда получили преимущество на халяву, правда гладиаторы сами виноваты. Хорошо что арбитры испугались давать пару пенальти в ворота Спартака и никого не выгнали из Спартака. игроков ЦСКА же в нашем чемпионате выгонять нельзя. Даже за откровенный мордобой.
      Коней с вымученной победой.
      Ждём матч тура в котором встретятся Чемпион России Великий Зенит и, настоящий серебряный призёр сезона 2014/2015, ФК Краснодар!!!

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Зенит 2015 15 августа 2015, 13:35

      Чушь написал

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Serhio1010 15 августа 2015, 15:07

      Да что вы говорите? Разве правда чушью бывает?

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      Рейтинг: +4

      Cobracska 15 августа 2015, 11:53

      Цска чемпион!!!

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      Рейтинг: +28

      Spark333 15 августа 2015, 11:41

      На классе!

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      Рейтинг: +40

      Александр1507 15 августа 2015, 11:40

      Спартак по игре смотрелся лучше,просто удача была на стороне ЦСКА,повезло армейцам и нечего сказки расказывать.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Александр1507 15 августа 2015, 12:12

      да где спартак был лучше по игре ???? ты какой матч смотрел ???

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 15 августа 2015, 08:31

      ЦСКА победил по делу, Спартаку опять чего-то не хватило, это тенденция длится уже не первый год и будет продолжаться еще не один год

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