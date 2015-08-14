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    Сольдадо – игрок «Вильярреала»

    "Вильярреал" официально подтвердил переход нападающего "Тоттенхэма" Роберто Сольдадо.

    Испанский и английский клубы согласовали все условия, и форвард вновь будет выступать на родине. Конкретные детали трансфера не разглашаются.

    Напомним, что два года назад "Тоттенхэм" заплатил за Сольдадо 26 миллионов фунтов, но футболист провалился в АПЛ, забив всего семь голов за два сезона, шесть из которых пришлись на первый год.

    Теперь "шпорам" предстоит найти нового нападающего. Английские СМИ в качестве кандидатов называют Саидо Бераино из "Вест Бромвича" и Чичарито.

    Источник: ФК «Вильярреал»

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    14.08.2015 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Ramaza 15 августа 2015, 11:05

      Непонятие

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