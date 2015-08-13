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    С Иньестой и Месси все в порядке

    Капитан и вице-капитан «Барселоны» Андрес Иньеста и Лионель Месси оправились после незначительных повреждений.

    После матча за Суперкубок у лидеров каталонского клуба были определенные проблемы. Так, Иньеста был вынужден уйти с поля по ходу встречи из-за болезненного ушиба.

    Но на сегодняшней тренировке оба футболиста работали в общей группе, и ожидается, что они смогут сыграть завтра против «Атлетика» в рамках Суперкубка Испании. На этом же занятии Жорди Альба, Неймар и Дуглас тренировались по индивидуальной программе, и их появления на поле в пятницу ожидать не стоит.

    Источник: Football

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    13.08.2015 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      JamBazi_07 13 августа 2015, 21:29

      С Иньестой и Месси ввсе в порядке
      найди ошибку

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