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    В Азербайджане в деле по убийству журналиста задержан еще один экс-футболист

    Полиция Азербайджана задержала ещё одного бывшего футболиста по делу об избиении и смерти журналиста Расима Алиева. Об этом информирует портал Azerisport.com. Согласно источнику, это - Джамал Мамедов, который в своё время успел поиграть за "Симург", "Туран" и "Гарадаг-Локбатан".
    Ранее азербайджанский портал сообщил, что полиция задержала другого экс-футболиста по имени Джамал Мамедов, выступавший ранее за "Стандард", "Интер", Карван", "Туран" и Бакылы", однако эта информация не подтвердилась.
    Напомним, ранее полиция также арестовала действующего капитана "Габалы", игрока сбонрной Азербайджана Джавида Гусейнова. Правда, самой "Габале" этот факт не помешал заявить футболиста на матчи Лиги Европы против "Панатинаикоса".

    Источник: Azerisport.com

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    13.08.2015 09:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 13 августа 2015, 09:49

      Миланский интер?????)))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3416

      FRZZ > CHAMPION-777 13 августа 2015, 11:05

      Нет, Бакинский Интер.

      0
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