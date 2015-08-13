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    При Симеоне «Атлетико» выручил за продажи игроков почти 284 миллиона

    Мадридский "Атлетико" за время работы в команде главного тренера Диего Симеоне с 2012 года выручил от продаж и аренд футболистов 283,85 миллиона евро.

    Рекордную сумму за последние три года «матрасники» получили за трансфер нападающего Радамеля Фалькао в «Монако» – 60 миллионов евро.

    Прошлым летом «Атлетико» продал в «Челси» форварда Диего Косту и защитника Филипе Луиса на общую сумму в 58 миллионов.

    Совсем недавно «Барселона» заплатила 34 миллиона евро за трансфер хавбека Арда Турана, кроме того, еще 7 миллионов «Атлетико» может получить за этот переход в виде бонусов.

    Источник: AS

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    13.08.2015 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 августа 2015, 09:58

      вот это бизнес а у нас в Динамо Спартаке или Зените только минусы

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      Рейтинг: +9

      Chelsea_FoReVeR 13 августа 2015, 08:21

      Аха пусть теперь посчитают за сколько этих игроков покупали. Ровно половина этой суммы испарится.

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      Рейтинг: +11

      Moscowfan > Chelsea_FoReVeR 13 августа 2015, 11:25

      Арда 12 лямов,Коста 1,5 ляма,Филипе 8.Только на Фалькао потратились.Так что сасай,половины даже близко не набралось

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